شكرا لقرائتكم خبر عن أسهم قيادية تهبط بالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية على رأسها بالم هيلز للتعمير، راية القابضة للاستثمارات المالية، جي بي أوتو، السويدي إليكتريك، سيدي كرير للبتروكيماويات، البنك التجاري الدولي، القلعة للاستشارات المالية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط مبيعات محلية وأجنبية، فيما مالت تعاملات العرب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.84% ليصل إلى مستوى 10953 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 2414 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 13315 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.06% ليصل إلى مستوى 4279 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.04% ليصل إلى مستوى 2915 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 3891 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 3582 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء، وهم؛ الشمس للإسكان والتعمير، المنصورة للدواجن، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، العربية للمحابس، مينا للاستثمار السياحي والعقاري، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، أجواء للصناعات الغذائية-مصر، رواد السياحة-رواد، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، القناة للتوكيلات الملاحية، جولدن تكس للأصواف، المتحدة للإسكان والتعمير، العربية المتحدة للشحن والتفريغ.

كما أعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري لعدد 34.5 مليون سهم بقيمة 20 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الاثنين، إذ باع مجلس إدارة شركتي البويات والصناعات الكيماوية-باكين، العبور للاستثمار العقاري 53 ألف سهم، 2000 سهم، على التوالي، كما باعت مجموعة مرتبطة بشركات إيديتا للصناعات الغذائية، النعيم القابضة للاستثمارات، برايم القابضة للاستثمارات المالية، 5.93 مليون سهم، 5 آلاف سهم، مليون سهم، على التوالي، فيما اشترى مجلس إدارة شركة المجموعة المصرية العقارية 1.7 مليون سهم، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة إيديتا للصناعات الغذائية 5.93 مليون سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 4720 سهم.

أعلنت شركة مستشفى كليوباترا، شراء أسهم 400 ألف سهم خزينة خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن الفترة المنتهية في 30 يونيو عام 2021، وحققت شركة السويدي إليكتريك، إيرادات بلغت 26 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 بنسبة نمو 29.3%، وارتفع صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية بمعدل سنوي 73.9% ليبلغ 1.6 مليار جنيه، في حين بلغ هامش صافي الربح 6.1% خلال نفس الفترة.

وأرجعت شركة السويدي إليكتريك، نمو الإيرادات خلال النصف الأول من عام 2021 على خلفية نمو إيرادات أغلب قطاعات الشركة بشكل ملحوظ خلال النصف الأول من عام 2021 ومدعومًا بارتفاع إيرادات قطاع الأسلاك والكابلات بزيادة سنوية قدرها 55.1% خلال نفس الفترة.

كما حققت شركة العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، مبيعات بلغت 719.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2021 مقابل 610.3 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من عام 2020، وبلغ صافي الربح 1.5 مليون جنيه مقارنة بـ5.1 مليون جنيه.