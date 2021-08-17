القاهرة - سامية سيد - سجل سعر الدرهم الإماراتى، اليوم الثلاثاء 17-8-2021، ثباتا أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، وذلك مقارنة بختام تعاملات أمس، مسجلا استقرارا فى البنك الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفى مصرف أبو ظبى الإسلامى سجل 4.25 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

محمد يوسف

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