الاقتصاد

3.3 مليار دولار زيادة فى تحويلات المصريين العاملين بالخارج

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القاهرة - سامية سيد - سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يوليو/ مايو من السنة المالية 2020/2021 ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 13.0%‏ بنحو 3.3 مليار دولار لتسجل نحو 28.5 مليار دولار (مقابل نحو 25.2 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق 2019/2020).

كما أظهرت البيانات ارتفاعا في تلك التحويلات خلال شهر مايو 2021 بمعدل سنوي بلغ 45.2% لتسجل نحو 2.6 مليار دولار (مقابل نحو 1.8مليار دولار خلال شهر مايو 2020).

    

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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