شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 17-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر عقود خام برنت تداولات سلبية جديدة في محاولة للتوجه نحو هدفنا الأول المنتظر عند 67.70، ويقع تحت ضغط سلبي مستمر قادم من المتوسط المتحرك 50، ليبقى الاتجاه الهابط قائماً وفعالاً لهذا اليوم، والذي يعتمد على الثبات دون 69.65، بينما تمتد أهدافه إلى 66.00 بعد تخطي الهدف الأول.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.70 والمقاومة 70.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط