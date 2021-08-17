شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكان تشدد على تفعيل دور إدارة الجودة للرقابة على تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لن يتم اعتماد المستخلصات الختامية للمشروعات إلا بعد تقرير إدارة الجودة بما يفيد التنفيذ طبقاً للمواصفات المنصوص عليها في التعاقد

أصدرت وزارة الإسكان، توجيهات مشددة بتفعيل دور إدارة الجودة بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للرقابة على جودة تنفيذ الأعمال بجميع المشروعات التي يتم تنفيذها بالمدن الجديدة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتنفيذ جميع المشروعات بأعلى جودة وكفاءة، من أجل تحقيق جودة الحياة للمواطن المصري.

وتم تكليف مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بتدعيم إدارة الجودة بالهيئة، بأفضل وأكفأ العناصر البشرية من المهندسين فى مختلف التخصصات، وتوفير ما تحتاجه من أجل مباشرة مهامها فى الرقابة على جودة تنفيذ الأعمال بالمشروعات المختلفة بالمدن الجديدة، وستكون الإدارة تابعة بشكل مباشر لمكتب الوزير.

وطبقا لقرار الوزارة، لن يتم اعتماد المستخلصات الختامية للمشروعات، إلا بعد صدور تقرير إدارة الجودة، بما يفيد بأن شركات المقاولات المُنفذة، قد انتهت من تنفيذ المشروعات طبقاً للمواصفات المنصوص عليها في التعاقد لتنفيذ المشروع، وبأعلى جودة.