شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض أسعار 4 أصناف خضروات بسوق العبو للجملة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد عدد من أصناف الخضروات اليوم الثلاثاء 17-8-2021 انخفاضا طفيفا في الأسعار الجملة داخل سوق العبور، حيث سجلت الطماطم بين 2- 3.9 جنيها مقابل 2-4 جنيهات للكيلو، وانخفضت أسعار الخيار البلدى ليتراوح بين 2.5-5 جنيهات مقابل 3-6 جنيهات.

وانخفض سعر الملوخية ليتراوح الكيلو بين 1.5-3 جنيهات مقابل 2-4 حنيهات الكيلو، وانخفضت أسعار الكوسة ليتراوح سعر الكيلو بين 3-5 جنيهات مقابل 2.5-6 جنيهات للكيلو.

وتراوحت أسعار البصل بين 1.5-3.5 جنيه، أسعار الثوم 18-22 جنيها للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيها للكيلو، سجلت البطاطس 3-6 جنيهات للكيلو، والبامية 5-9 جنيها للكيلو، وسجلت أسعار الفاصوليا الخضراء بين 7-17 جنيها للكيلو، أسعار الباذنجان تتراوح بين 1.5-3 جنيهات للكيلو.