الاقتصاد

سعر الحديد اليوم الثلاثاء.. الطن بين 14200- 14600جنيه في المصنع

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القاهرة - سامية سيد - يرصد الخليج 365 أسعار مواد البناء في السوق المصري وذلك وفقا للأسعار الرسمية المعلنة في المصانع المصرية ومن شركات التوريد المحلية اليوم الثلاثاء 17-8-2021. 

 

وسجل حديد التسليح تسليم أرض مصنع اليوم بين 14200- 14600 جنيه للطن، وسعر المستهلك بين 14300-14700 جنيه للطن. 

 

اما أسعار الأسمنت فجاء البورتلاندي بين 880- 1150 جنيها تسليم أرض المصنع ويتراوح سعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، و"الأبيض" يتراوح بين 2350-2450 جنيها للمستهلك، "المخلوط" يتراوح بين 550-600 جنيه تسليم أرض المصنع، والمستهلك 600-650 جنيها للطن. 

 

وسجل الطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، وتراوحت أسعار الجبس بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و600-700 جنيها للطن سعر المستهلك، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيه للمتر حسب المكان. 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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