شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يسجل 22 جنيها وكرتونة البيض 38 جنيها بالمزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 17-8-2021 استقرارا فى السوق وفقا لما لما أعلنته شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة.

وسجلت الدواجن البيضاء بين 21-22 جنيها للكيلو من المزرعة وتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 25-27 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو.

وسجلت الدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو وسعر الدواجن الساسو عند سجلت40 جنيها.

أما أسعار البيض المزارع الأبيض فسجلت 37-38 جنيها للكرتونة داخل المزرعة بينما يترواح السعر للمستهلك بين 41-43 جنيها في المزرعة، ويتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 40-41 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 45-47 جنيها، وبالنسبة بلبيض البلدى فيتراوح سعر الكرتونة في المزرعة بين 47-48 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها.