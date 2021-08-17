الاقتصاد

أسعار الدواجن اليوم.. الكيلو يسجل 22 جنيها وكرتونة البيض 38 جنيها بالمزرعة

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 17-8-2021 استقرارا فى السوق وفقا لما لما أعلنته شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة. 

 

وسجلت الدواجن البيضاء بين 21-22 جنيها للكيلو من المزرعة وتراوح سعر الكيلو للمستهلك بين 25-27 جنيها للكيلو، وأسعار الدواجن البلدى 30 جنيها للكيلو في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 34-36 جنيها للكيلو.

 

وسجلت الدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو وسعر الدواجن الساسو عند سجلت40 جنيها. 

 

أما أسعار البيض المزارع الأبيض فسجلت 37-38 جنيها للكرتونة داخل المزرعة بينما يترواح السعر للمستهلك بين 41-43   جنيها في المزرعة، ويتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 40-41 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين 45-47  جنيها، وبالنسبة بلبيض البلدى فيتراوح سعر الكرتونة في المزرعة بين 47-48 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 50-53 جنيها.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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