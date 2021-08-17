شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يعمق خسائره لأدنى مستوى فى 3 أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات العالمية ،ليعمق خسائره لليوم الثاني على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار متاح ، بالتزامن مع تنامي مخاوف تفاقم انتشار المتغير دلتا من فيروس كورونا فى المملكة المتحدة ،الأمر الذي من المتوقع أن يعيق التعافي السريع للاقتصاد البريطاني خلال النصف الثاني من هذا العام.

انخفض الجنيه مقابل الدولار بأكثر من 0.4% إلى 1.3788$ الأدنى منذ 27 تموز/يوليو الماضي، و سعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3846 $،وسجل أعلى مستوى عند 1.3846$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.1% مقابل الدولار ، بعد انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بنسبة 0.15% ، ليواصل مكاسبه لليوم الثاني على التوالي ، عاكسا استمرار صعود مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

يأتي هذا الصعود بفعل التركيز على شراء الدولار كأفضل استثمار متاح ،حيث من المنتظر أن يحصل المستثمرين هذا الأسبوع على المزيد من الأدلة الجديدة حول مستقبل تشديد السياسة النقدية فى الولايات المتحدة ، خاصة صدور محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الأربعاء.

على جانب الأخر ، تزداد مخاوف تفاقم انتشار السلالة "دلتا" من فيروس كورونا شديدة العدوى فى المملكة المتحدة ،الأمر الذي من المتوقع أن يعيق التعافي الاقتصادي السريع فى البلاد خلال النصف الثاني من هذا العام.