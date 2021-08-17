الاقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى 1791.5 دولارا

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أحمد 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - نشر قبل 3 ثواني - 12:38 مساءً, 17 أغسطس 2021 م

المناطق - الرياض

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، وبلغ أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، بعد تزايد القلق بشأن ارتفاع الإصابات بفيروس ، مما دفع المستثمرين للإقبال على شراء الذهب.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % ليسجّل 1791.55 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06.55 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ما نسبته 0.2 % مسجلةً 1793 دولاراً.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.2 % ليصل إلى 23.86 دولاراً للأوقية.

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