ارتفاع أسعار الذهب في المعاملات الفورية إلى 1791.5 دولارا

المناطق - الرياض

ارتفعت أسعار الذهب اليوم، وبلغ أعلى مستوى في أكثر من أسبوع، بعد تزايد القلق بشأن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، مما دفع المستثمرين للإقبال على شراء الذهب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2 % ليسجّل 1791.55 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06.55 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ما نسبته 0.2 % مسجلةً 1793 دولاراً.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.2 % ليصل إلى 23.86 دولاراً للأوقية.