شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يرتفع لأعلى مستوى في أسبوع مع تنامي مخاوف كوررنا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بلغت أسعار الذهب أعلى مستوى في أكثر من أسبوع اليوم الثلاثاء إذ أدى ارتفاع الإصابات بالسلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا لإثارة قلق بشأن تأثيرها على وتيرة التعافي الاقتصادي، مما قاد المستثمرين صوب أصول الملاذ الآمن.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1791.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0655 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ ذروة منذ السادس من أغسطس آب عند 1792.83 دولار.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1793 دولارا.

وقال كونال شاه لدى نيرمال بانج كوموديتيز لتداول السلع الأولية في مومباي إن زيادة الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة والصين، واحتمالات تباطؤ النمو العالمي في النصف الثاني من العام ستدعم أسعار الذهب.