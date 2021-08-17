شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب اليوم 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 785 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر
أسعار الذهب اليوم:
عيار 18 سجل 672 جنيها.
عيار 24 سجل 897 جنيها.
عيار 21 سجل 785 جنيها.
الجنيه الذهب 6280 جنيها.
أونصة الذهب 1792 دولار.
وأضاف فى تصريحات خاصة ـ"الخليج 365"، أنه كلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه كلما ارتفع السعر فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار وهذا في البورصة العالمية، لافتا إلى أن التجار في مصر يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمى فى سعر الدولار ويتم تحديد الأسعار، لكن عوامل العرض والطلب بالسوق المصري ليست ذات تأثير كبير على حركة الذهب.
وأكد، أنه لا يوجد فروق واضحة فى الأسعار لدى التجار فى المحافظات، فلا مجال لوجود فارق كبير وكل يوم التجار يتابعون التغيرات فى السعر العالمى ومع المصنعين لمعرفة الأسعار، لكن قلة المعروض وزيادة الطلب تشعل السعر وترفعه بشكل جنونى فى البورصات العالمية، وهذا الأمر له قواعد ترتبط بالمتغيرات الاقتصادية العالمية وتقارير أداء الاقتصاديات الكبري ومعدلات التوظيف وأخبار النفط والتضخم والفائدة وعوامل أخري.