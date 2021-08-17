شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار الذهب اليوم 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 785 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء ارتفاع بقيمة 4 جنيهات، ليسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 785 جنيها للجرام مقابل 781 جرام أمس، مع توقعات بصعود اخر للأسعار الساعات القادمة، وذلك مع استمرار ارتفاع السعر العالمي للمعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 سجل 672 جنيها.

عيار 24 سجل 897 جنيها.

عيار 21 سجل 785 جنيها.

الجنيه الذهب 6280 جنيها.

أونصة الذهب 1792 دولار.

وقال ممدوح عبد الله الخبير بأسواق المعادن الثمينة، إنه لا يوجد متحكم فى الأسعار بسوق الذهب بمصر بمعني لا يمكن لأي أحد أن يحرك السعر صعوداً أو هبوطا، لأن المعدن النفيس يخضع للتغيرات المستمرة في البورصات العالمية، أى لا يمكن لتاجر أو مُصنع أن يتحكم فى أسعار المعدن لأن القواعد تحكمه في الحركة العالمية ومن ثم في السوق المصري.

وأضاف فى تصريحات خاصة ـ"الخليج 365"، أنه كلما زاد الطلب على الذهب وانخفض المعروض منه كلما ارتفع السعر فهذه ثوابت عالمية لا يمكن التدخل فيها من قبل التجار وهذا في البورصة العالمية، لافتا إلى أن التجار في مصر يحسبون السعر من خلال عملية حسابية بضرب السعر العالمى فى سعر الدولار ويتم تحديد الأسعار، لكن عوامل العرض والطلب بالسوق المصري ليست ذات تأثير كبير على حركة الذهب.

وأكد، أنه لا يوجد فروق واضحة فى الأسعار لدى التجار فى المحافظات، فلا مجال لوجود فارق كبير وكل يوم التجار يتابعون التغيرات فى السعر العالمى ومع المصنعين لمعرفة الأسعار، لكن قلة المعروض وزيادة الطلب تشعل السعر وترفعه بشكل جنونى فى البورصات العالمية، وهذا الأمر له قواعد ترتبط بالمتغيرات الاقتصادية العالمية وتقارير أداء الاقتصاديات الكبري ومعدلات التوظيف وأخبار النفط والتضخم والفائدة وعوامل أخري.