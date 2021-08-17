الاقتصاد

توقعات بارتفاع الطلب العالمي على النفط لـ98.2 مليون برميل يوميا للربع الثالث 2021

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القاهرة - سامية سيد - تشير التقديرات الأولية، إلى ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثاني من عام 2021 ليصل إلى نحو 95.3 مليون برميل يوميل ، أي بنسبة زيادة تبلغ 2.7% مقارنة بمستويات الربع السابق، حيث ارتفع طلب دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بنسبة 4.8 % ليصل إلى نحو 44.6 مليون برميل يوميا ، كما ارتفع طلب باقي دول العالم بنسبة 1% ليصل إلى نحو 50.7 مليون برميل يوم، وذلك وفقا للنشرة الشهرية حول التطورات البترولية في الأسواق العالمية.

 

وأضاف التقرير الصادر خلال شهر أغسطس الجاري لمنظمة الدول العربية المصدرة للنفط ، أنه يتوقع ارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال الربع الثالث من عام 2021 ليصل إلى نحو 98.2 مليون برميل يوميا ، حيث يتوقع ارتفاع طلب مجموعة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى نحو 45.6 مليون برميل يوميا ، كما يتوقع ارتفاع طلب باقي دول العالم إلى نحو 52.6 مليون برميل يوميا.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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