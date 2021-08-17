شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف وطنى لتصنيع فلنكات السكك الحديدية باستثمارات 6 ملايين يورو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة القابضة للصناعات الكيماوية، إنه يتم دراسة كافة المشروعات، التي سيتم تنفيذها سواء بالشركات التابعة أو بالشراكة مع القطاع الخاص أو مؤسسات أخرى لضمان العائد الاستثماري المناسب.

وفيما يتعلق بشركة سيجوارت الشركة المصرية للمواسير والمنتجات الاسمنتية أوضح إنه جارى تأسيس تحالف وطنى، بالشراكة مع الهيئة العامة لسكك حديد مصر وشركتى قطاع خاص متخصصة في إنتاج الفلنكات الخرسانية المستخدمة في مشروعات مترو الأنفاق بطاقة إنتاجية 300 ألف فلنكة سنويا باستثمارات قدرها 6 ملايين يورو تقريبا .

أوضح عماد الدين مصطفى، إن المشروع يهدف لتغطية احتياجات السوق المحلى ومشروعات القطار السريع والقطار المكهرب، لافتا أن هناك توسعا كبيرا في مشروعات السكك الحديدية في مختلف ربوع البلاد مما يمثل فرصة كبيرة لتحالف الجديد للتوسع في الصناعة.