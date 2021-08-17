شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي لليورو للجلسة الثانية على التوالي أمام الدولار والأنظار على حديث باول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العملة الموحدة اليورو في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ السادس من آب/أغسطس أمام الدولار الأمريكي على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول.

في تمام الساعة 06:18 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.07% إلى مستويات 1.1769 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 1.1777، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1767، بينما الأعلى له عند 1.1780.

هذا وتتطلع الأسواق للكشف عن بيانات سوق العمل لاقتصاديات منطقة اليورو ككل مع صدور القراءة الأولية لمؤشر التغير في التوظيف والتي قد تعكس ارتفاعاً 0.2% مقابل تراجع 0.3% في الربع الأول الماضي، وذلك مع أظهر القراءة الأولية المعدلة موسمياً لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاديات المنطقة ككل استقرار النمو عند 2.0% خلال الربع الثاني، كما قد توضح القراءة السنوية للمؤشر ذاته استقرار النمو عند 13.7%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تراجعاً 0.2% مقابل ارتفع 0.6% في حزيران/يونيو الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.3% في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك قبل أن نهشد من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في حزيران/يونيو، وأظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة ارتفاعاً إلى 75.7% مقابل 75.4% في حزيران/يونيو، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مخزونات الجملة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.5% في أيار/مايو الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند ما قيمته 80 في آب/أغسطس، وذلك قبل أن نشهد الحدث المرتقب اليوم وهو حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حدث تون هول عبر الإنترنت والذي يأتي قبل ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 27-28 تموز/يوليو غداً الأربعاء.