شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سلبي للعقود الآجلة لأسعار النفط للجلسة الرابعة على التوالي مع ارتفاع الدولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الرابعة على التوالي من الأعلى لها منذ السادس من آب/أغسطس وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة من الأدنى له منذ اليوم ذاته وفقاً للعلاقة العكسية بينهم وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكير منتج ومستهلك للنفط في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق للقلق من تفشي فيروس كورونا وبالأخص المتحور دلتا سريع الانتشار.

وفي تمام الساعة 05:18 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيلول/سبتمبر القادم 0.18% لتتداول عند مستويات 67.31$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 67.43$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 67.29$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم تشرين الأول/أكتوبر المقبل 0.22% لتتداول عند 69.50$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 69.65$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 69.51$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.09% إلى 92.70 مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 92.62، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 92.63.

هذا ويترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تراجعاً 0.2% مقابل ارتفع 0.6% في حزيران/يونيو الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.3% في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في حزيران/يونيو، وأظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة ارتفاعاً إلى 75.7% مقابل 75.4% في حزيران/يونيو، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مخزونات الجملة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.5% في أيار/مايو الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند ما قيمته 80 في آب/أغسطس، وذلك قبل أن نشهد الحدث المرتقب اليوم وهو حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حدث تون هول عبر الإنترنت والذي يأتي قبل ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 27-28 تموز/يوليو غداً الأربعاء.

على الصعيد الأخر، تبعنها الأربعاء الماضي تحذير منظمة الصحة العالمية من كون الحالات العالمية المصابة بالفيروس التاجي قد تتجاوز 300 مليون حالة بحلول مطلع العام المقبل 2022، وذلك إذا ما استمرت الجائحة في اتجاهها الحالي، وجاء ذلك عقب أسبوع واحد فقط من إعلان المنظمة عن 200 حالة مصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وبعد ستة أشهر من تجاوز العالم 100 مليون حالية.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر مؤخراً من خطورة تسارع إصابات فيروس كورونا مجدداً عالمياً، معرباً أن البشرية الآن في خطر حقيقي مع عودة انتشار الفيروس التاجي، وذلك مع تطرقه لكون العالم أحرز تقدم في تطوير اللقاحات بوقت قياسي، إلا أن ارتفاع أعداد الإصابات يعكس تراجع الامتثال للقيود الوقائية وعدم اتساق النظم الصحية وأن معدل التطعيم باللقاحات غير متكافئ عالمياً.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 04:41 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 207.17 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,361,996 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، أكثر من 4,452 مليون جرعة.

بخلاف ذلك، تابعنا أيضا الأربعاء أفادت مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جاك سوليفان من خلال بيان صحفي بأن الإدارة الأمريكية تحث منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وحلفائها المنتجين للنقط من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا أو ما بات يعرف بتحالف "أوبك+" لزيادة مستويات الإنتاج النفطي خلال الفترة المقبلة، لكون مستويات الإنتاج الحالية غير كافية وقد تهدد التعافي الاقتصادي العالمي وبالأخص مع ارتفاع أسعار البنزين.

ونوه سوليفان لكون التعافي العالمي في لحظة حرجة وهذا ببساطة لا يكفي، ويذكر أن تحالف أوبك+ أعلن مؤخراً عن تمديد اتفاقية خفض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل 2022 والتي كان من المقرر أن تنتهي في نيسان/أبريل المقبل، وذلك مع إقرار زيادة إنتاج التحالف بنحو 400 ألف برميل يومياً كل شهر اعتباراً من آب/أغسطس، بالإضافة لرفع خط الأساس لإنتاج التحالف إلى 45.5 مليون برميل يومياً، من 43.8 مليون اعتباراً من أيار/مايو 2022.

وفي سياق أخر، تابعنا الأسبوع الماضي خفض وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لهذا العام بنحو 100 ألف برميل يومياً، بينما رفعت توقعاتها للعام المقبل 2022 بنحو 200 ألف برميل يومياً، وذلك وفقاً لأخر تقرير الوكالة والتي تضمن توقعاتها بارتفاع الطلب العالمي على النفط خلال 2021 بنحو 5.3 مليون برميل يومياً إلى 96.2 مليون برميل يومياً، وذلك قبل يزيد الطلب بنحو 3.2 مليون برميل يومياً في عام 2022.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية من تحول سوق النفط إلى تسجيل فائض في 2022 في حال واصل تحالف أوبك+ وقف التخفيضات وزادت إمدادات بقية المنتجين، وأفاد الوكالة بأن إمدادات النفط زادت خلال تموز/يوليو بواقع 1.7 مليون برميل يومياً إلى 96.7 مليون برميل يومياً، وأن الإمدادات من خارج التحالف بصدد الارتفاع بنحو 600 ألف برميل يومياً خلال هذا العام وبنحو 1.7 مليون برميل يومياً في 2022، فيما تشكل الولايات المتحدة 60% من النمو.

كما أفادت الوكالة بأن مخزونات النفط لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفضت بواقع 50.3 مليون برميل خلال حزيران/يونيو إلى 2,882 مليون برميل، وأن السحب من مخزونات النفط لدى دول المنظمة قد يستمر لبقية العام بافتراض أن العقوبات الأمريكية على إيران ستظل تكبح الصادرات النفطية الإيرانية، وفي المقابل أبقت منظمة أوبك في تقريرها الشهري الخميس على توقعاتها لنمو الطلب العالمي لهذا العام والعام المقبل 2022.

وفي نفس السياق، أفاد التقرير الشهري لمنظمة الدول المصدرة للنفط أوبك آنذاك بأن إنتاج أوبك ارتفع بنحو 640 ألف برميل يومياً خلال تموز/يوليو إلى 26.66 مليون برميل يومياً وأن المملكة العربية السعودية ثالث أكبر منتج عالمياً للنفط وأكبر منتج لدى أوبك وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك قامت بزيادة إنتاجها بنحو 547 ألف برميل يومياً مع إنهائها تخفيضاتها الطوعية خلال الشهر الماضي.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الجمعة الماضية ارتفاع منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 10 منصات إلى 397 منصة، لتعكس أكبر زيادة أسبوعية لها منذ مطلع نيسان/أبريل، حينما شهدنا زيادة بواقع 13 منصة آنذاك، بخلاف ذلك، ارتفع الإنتاج الأمريكي للنفط خلال الأسبوع الماضي بواقع 100 ألف برميل يومياً إلى نحو 11.2 مليون برميل يومياً.

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.8 مليون برميل يومياً أو 16% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب خلال الآونة الأخيرة نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي مؤخراً.