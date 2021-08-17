شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم الحمراء اليوم.. السجق 120-130 جنيها للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن أسعار اللحوم الحمراء اليوم الثلاثاء 17-8-2021، تشهد استقرارا داخل محلات الجزارة والهايبر ماركت.

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 130-150 جنيها للكيلو، وسجلت وسجل كباب الحلة 130-145 جنيها للكيلو، وأسعار الموزة الكندوز 130-150 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-150 جنيها، والكبدة الضأن130-160 جنيه، أسعار اللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-130 جنيها للكيلو، و تراوحت أسعار السجق البلدى بين 120-130 جنيها.

وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-150 جنيها للكيلو، وأسعار الكلاوي والقلب تتراوح بين 120-130 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو، و استقرت أسعار اللحوم الضأن بين 130-160 جنيها، ا، سجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو.