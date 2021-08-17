شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان (AAYAN) يتجه لاسفل -تحليل صباحي- 17-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شهد السهم تراجعا خلال جلسة امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 148 فلس، وهو ادنى مستوى يصل اليه السهم خلال الجلسة، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك فالسهم يتجه حاليا لاسفل لمستوى الدعم 140 فلس كمستوى اول ثم 120 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 165 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 142 فلس وبين مستوى المقاومة هو 152 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط