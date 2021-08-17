شكرا لقرائتكم خبر عن اس تي سي (STC) انخفاض متوقع -تحليل صباحي- 17-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 857 فلس، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر ماكد، مما يجعل الصورة الكلية سلبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح في الاجل القصير قد تهبط به لمستويات قد تصل الى 825 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 875 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 849 فلس وبين مستوى المقاومة هو 860 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط