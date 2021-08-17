شكرا لقرائتكم خبر عن الامتياز (ALIMTIAZ) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 17-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لينهي تداولات امس الاثنين عند مستوى 120 فلس، مخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستوى الدعم الهام عند 115 فلس، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات السهم اسفل مستوى 1.22 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 117 فلس وبين مستوى المقاومة هو 121 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط