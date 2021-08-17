شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج الدولية (GISS) يقلص مكاسب الاحد -تحليل صباحي- 17-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قلص السهم مكاسبه التي حققها خلال الاحد الماضي، حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 1.583 ريال، في ظل استمرار تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 1.53 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1.65ريالز



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.56 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.60 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط