شكرا لقرائتكم خبر عن المستثمرين القطريين (QIGD) يفشل في الحفاظ على مكاسبه -تحليل صباحي- 17-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الحفاظ على مكاسبه التي حققها خلال الجلسة، حيث سجل ارتفاع امس الاثنين بلغ 2.635 ريال، الا انه اغلق منخفضا عند مستوى 2.558 ريال،في ظل انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم مزيدا من عمليات جني الارباح للوصول لمستوى الدعم 2.48 ريال كمستوى اول ثم 2.30 ريال كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2.72 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 2.51 ريال وبين مستوى المقاومة هو 2.61 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط