شكرا لقرائتكم خبر عن برقان (BURG) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 17-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع وتراجع ليغلق امس الاثنين عند مستوى 225 فلس، وذلك بعدما تلقى مقاومة قوية عند مستوى 228 فلس، في ظل ظهور انحراف سلبي على مؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع ان يشهد السهم انخفاضا في الاجل القصير قد يصل به لمستوى الدعم 220 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 228 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 223.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 226.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط