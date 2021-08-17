شكرا لقرائتكم خبر عن دبي الاولى (FIRSTDUBAI) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 17-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقاريرنا السابق، حيث اغلق امس الاثنين منخفضا عند مستوى 63 فلس، مستقرا بذلك اسفل متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، مما يجعل الانظار تتجه لاسفل لمستويات قد تصل الى 60 فلس كمستوى اول ثم 50 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 70 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 60.1 فلس وبين مستوى المقاومة هو 65.6 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط