شكرا لقرائتكم خبر عن سكب ك (KFOUC) يخترق القناة الصاعدة -تحليل صباحي- 17-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم كما اشرنا في تقريرنا الاخير،حيث اغلق امس الاثنين عند مستوى 383 فلس، مخترقا بذلك القناة الصاعدة قصيرة الأجل، والذي يشير الى ان السهم قد يمدد خسائره خلال الايام والاسابيع القادمة للوصول لمستويات قد تصل الى 355 فلس كمستوى اول ثم 320 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 400 فلس.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 378.0 وبين مستوى المقاومة هو 388.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط