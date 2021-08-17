شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بروة العقارية (BRES) يرتد لاعلى -تحليل صباحي- 17-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتد السهم لاعلى في ثاني جلسات الاسبوع الحالي، حيث اغلق عند مستوى 3.105 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى الدعم الحالي عند 3.07 ريال، كما نلاخظ انطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، لذلك فالانظار تتجه لاعلى لمستويات قد تصل الى 3.20 ريال كمستوى اول، شرط بقاء السهم اعلى مستوى 3.07 ريال.



ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 3.09 وبين مستوى المقاومة هو 3.15 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد