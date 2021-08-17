شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات الجلسة على تباين في الأداء في مجملها سلبية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء مع تباين أداء مؤشرات الأسهم اليابانية وتراجع كل من مؤشرات الأسهم الصينية والاسترالية بالإضافة لكل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت مؤشرات الأسهم النيوزيلندية اليوم الثلاثاء مع عودة المخاوف حيال القيود التنظيمية الصينية على قطاع التكنولوجيا والقلق من تشفي فيروس كورونا وبالأخص متحور دلتا.

هذا وقد تابعنا في مطلع هذا الأسبوع نشر إدارة الدولة الصينية لتنظيم السوف وثيقة حول مسودة القواعد التي تحظر المنافسة غير العادلة في قطاع الإنترنت، بخلاف ذلك، فقد تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي كشف بنك استراليا الاحيتاطي عن محضر اجتماعه الأخير والذي تطرق من خلاله المركزي الاسترالي لكون تفشي متغير دلتا وعمليات الإغلاق المصاحبة "قد أدخلت درجة عالية من عدم اليقين في التوقعات للنصف الثاني من 2021".

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الاثنين في تمام 04:41 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 207.17 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,361,996 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، أكثر من 4,452 مليون جرعة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت تباين في الأداء خلال تداولات جلسة اليوم، حيث انخفض مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.02% ليخسر 0.39 نقطة ويصل إلى المستوى 1,924.59، بينما ارتفع مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.17% ليربح 46.65 نقطة ويصل إلى المستوى 27,569.84.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فشهدت تراجعاً خلال تداولات الجلسة، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.20% ليخسر 9.72 نقطة ويصل إلى المستوى 4,931.35، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.29% ليخسر هو الأخر 10.04 نقطة ويصل إلى المستوى 3,507.30.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.36% ليخسر 94.86 نقطة ويصل إلى المستوى 26,086.60، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.08% ليخسر هو الأخر 34.38 نقطة ويصل إلى المستوى 3,136.91.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.11% ليربح 14.03 نقطة ويصل إلى المستوى 12,734.18، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 0.95% ليخسر 72.26 نقطة ويصل إلى المستوى 7,510.20.