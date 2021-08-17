شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الأول (BKP) يغلق في المنطقة الحمراء -تحليل صباحي- 17-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انهى المؤشر تداولات امس الاثنين في المنطقة الحمراء، حيث اغلق عند مستوى 7194 نقطة، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان المؤشر قد يشهد عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 7050 نقطة كمستوى اول ثم 6900 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7300 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,183 بينما مستوى المقاومة هو 7,214 نقطة