شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يغلق مرتفعا -تحليل صباحي- 17-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاثنين، حيث اغلق عند مستوى 10951 نقطة، في ظل تدني كميات التداول، كما يقترب المؤشر من مستوى المقاومة الحالي والقوي عند 11000 نقطة، والذي نتوقع عنده عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 10800 نقطة كمستوى اول، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اسفل مستوى 11000 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,929 بينما مستوى المقاومة هو 10,964 نقطة