شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يكسر الدعم – تحليل - 17-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل زوج الدولار مقابل الفرنك ضغطه السلبي ليكسر مستوى 0.9135 ويستقر دونه، ليتم تفعيل السيناريو السلبي الذي يستهدف زيارة مناطق 0.9060 مبدئياً، يدعمه التحرك دون المتوسط المتحرك 50.

وبالتالي، نحن نرجّح أن نشهد مزيد من الميل الهابط خلال الجلسات القادمة، مع الانتباه إلى أن اختراق 0.9135 والثبات فوقه سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر لبدء محاولات تعافي جديدة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9060 والمقاومة 0.9180

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط