شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يحقق الهدف الأول – تحليل - 17-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استأنف زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي تداولاته السلبية لينجح بالوصول إلى هدفنا الأول المنتظر عند 0.7300، ونرجّح تخطي هذا المستوى للتوجه نحو 0.7225 كمحطة رئيسية تالية، بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50.

وبالتالي، سيبقى السيناريو السلبي قائماً وفعالاً للفترة القادمة ما لم يتم اختراق مستوى 0.7375 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7250 والمقاومة 0.7350

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط