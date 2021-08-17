شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحقق مزيد من الانخفاض – تحليل - 17-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر عقود خام برنت بسلبية قوية يوم أمس، واقترب من هدفنا الثاني المنتظر عند 67.70، لكنه ارتد صعوداً ليستقر حول 69.65 الآن، مع ملاحظة أن السعر يبدأ بالانخفاض من جديد، ليتجه نحو بدء موجة هابطة جديدة تستهدف زيارة مستوى 67.70 كمحطة رئيسية تالية.

لذلك، سيبقى الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة بدعم من المتوسط المتحرك 50 ما لم يتم اختراق مستوى 69.65 والثبات فوقه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 67.70 والمقاومة 70.60

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط