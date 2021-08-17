شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تحاول التعافي – تحليل - 17-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات سعر الفضة صعوداً ليخترق مستوى 23.75 ويستقر فوقه، مما يقود السعر لتحقيق مزيد من الارتفاع المتوقع على المدى اللحظي، في طريقه لاختبار مقاومة القناة الهابطة حول 24.75 كهدف رئيسي.

لذلك، سيكون الميل الصاعد مرجحاً خلال الجلسات القادمة، ويحتاج السعر لتخطي 23.90 لتسهيل مهمة تحقيق الهدف المذكور، مع الانتباه إلى أن كسر 23.75 سيضع السعر تحت الضغط السلبي من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 23.60 والمقاومة 24.40

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد