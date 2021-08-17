شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يستمر بالارتفاع – تحليل - 17-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الذهب مزيد من الميل الصاعد ليقترب تدريجياً من الهدف المنتظر عند 1797.00، ويتحرك داخل القناة الصاعدة التي تظهر بالصورة، مما يدعم فرص تخطي المستوى المذكور وتحقيق مزيد من المكاسب المتوقعة على المدى القصير، مع الإشارة إلى أن الهدف التالي يصل إلى 1825.15.

المتوسط المتحرك 50 يدعم السعر من الأسفل، لنستمر بترجيح الاتجاه الصاعد خلال الجلسات القادمة ما لم يتم كسر مستوى 1770.00 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1770.00 والمقاومة 1810.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد