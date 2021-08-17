شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يقترب من الهدف – تحليل - 17-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بإيجابية ملحوظة ليصل إلى مشارف الهدف المنتظر عند 1.2615، ونرجّح تخطي هذا المستوى وتحقيق مزيد من المكاسب على المدى اللحظي والقصير، حيث يصل الهدف التالي إلى 1.2700.

وبالتالي، سيبقى الميل الصاعد مسيطراً خلال الجلسات القادمة، بدعم من المتوسط المتحرك 50، ما لم يتم كسر مستوى 1.2500 والثبات دونه.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2530 والمقاومة 1.2670

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد