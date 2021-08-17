شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يتماسك فوق الدعم – تحليل - 17-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى زوج الدولار مقابل الين اختباراً لمستوى 109.22 وحافظ على تماسكه فوقه، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يبدأ بتقديم إشارات إيجابية الآن، مما يدعم فرص بدء موجة صاعدة خلال الجلسات القادمة، ليكون الميل الصاعد مرجحاً على المدى اللحظي، مستهدفاً زيارة مناطق 109.90 ثم 111.00 كمحطات أولية.

بالمقابل، يجب الانتباه إلى أن كسر 109.20 سيوقف الارتفاع المتوقع ويضغط على السعر للتحول نحو الانخفاض.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 108.70 والمقاومة 110.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد