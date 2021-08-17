شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يستأنف الانخفاض – تحليل - 17-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار تداولاته السلبية بعد إعادة اختبار مستوى 1.3875 في الجلسات الماضية، يدعمه الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار زيارة مستوى 1.3760 مبدئياً، والذي يمثّل كسره مفتاح امتداد الموجة الهابطة نحو 1.3680.

الثبات دون 1.3875 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيوقف الضغط السلبي الحالي ويقود السعر لبدء محاولات تعافي على المدى اللحظي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3720 والمقاومة 1.3880

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط