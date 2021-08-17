شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو ينخفض من جديد – تحليل - 17-08-2021 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى زوج اليورو مقابل الدولار تداولات يوم أمس دون مستوى 1.1780، ويبدأ اليوم بميل هابط طفيف ليبتعد تدريجياً عن هذا المستوى، مما يعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الهابط الذي يتحرك داخل القناة الهابطة الموضحة بالصورة، في طريقه لتحقيق أهداف سلبية تبدأ عند 1.1700 وتمتد إلى 1.1605.

وبالتالي، سيكون الميل الهابط مرجحاً خلال الجلسات القادمة ما لم يتم اختراق مستويات 1.1780 ثم 1.1830 والثبات فوقها.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1680 والمقاومة 1.1830

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط