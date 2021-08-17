شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض الدولار الاسترالي للأدنى له في أربعة أسابيع أمام نظيره الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الاسترالي خلال الجلسة الأسيوية لنشهد الأدنى له منذ 21 من تموز/يوليو، حينما اختبر الأدنى له منذ 24 من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 أمام الدولار الأمريكي عقب الكشف عن محضر اجتماع البنك المركزي الاسترالي الأخير وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي حيروم باول.

في تمام الساعة 03:56 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي 0.34% إلى مستويات 0.7310 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7335، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7303، بينما أن حقق الزوج الأعلى له عند 0.7341.

هذا وقد تابعنا منذ قليل كشف بنك استراليا الاحتياطي عن محضر اجتماعه الذي عقد في الثالث من آب/أغسطس الجاري والذي أقر خلاله صانعي السياسة النقدية لدى البنك المركزي الاسترالي البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق 0.10% للاجتماع الثامن على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.

ونود الإشارة لكون محضر الاجتماع المركزي الاسترالي أكد من جديد على التغير المعلن سابقاً في معدل عمليات شراء السندات وأنه سيستمر في استعراض برنامج شراء السندات في ضوء الظروف الاقتصادية والوضع الصحية في البلاد، مع الإشارة لكونه ينبغي أن يكون مستعداً للتصرف استجابة لمزيد من الأخبار السيئة بشأن الجبهة الصحية والتي من شأنها أن تؤدي إلى انتكاسة أكبر في الانتعاش الاقتصادي.

كما أفاد محضر اجتماع بنك استراليا الاحتياطي الأخير بأن المركزي الاسترالي لن يقوم بزيادة الفائدة حتى يكون التضخم الفعلي مستداماً ضمن النطاق المستهدف ما بين اثنان وثلاثة بالمائة، ويذكر أن محافظ بنك استراليا الاحتياطي فليب لوي أفاد في الثالث من هذا الشهر من خلال بيان السياسة النقدية بأن الفائدة لم تتغير عند 0.10% وأنه لن يتم الوفاء بشرط رفع سعر الفائدة قبل عان 2024.

وفي نفس السياق، تطرق لوي آنذاك لكونه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الاسترالي "بما يزيد قليلاً" عن أربعة بالمائة خلال العام المقبل 2022، كما تطرق البيان لكون المركزي الاسترالي يرى التوقعات الاقتصادية غير واضحة في الأشهر المقبلة، مع الإفادة بأن تلبية رفع أسعار الفائدة سيتطلب أن يكون سوق العمل ضيقاً بما يكفي لتوليد نمو في الأجور أعلى مما هو عليه في الوقت الراهن.

وجاء ذلك مع التطرق لكون بنك استراليا يحافظ على سياسة التقلص التدريجي للتحفيز، ونود الإشارة، لكون المركزي الاسترالي أعلن في اجتماع السادس من تموز/يوليو المحافظة على هدف عائد السندات ذات أمد ثلاثة أعوام 0.10%، وأنه ماضي قدماً في شراء سندات الخزانة عقب انتهاء برنامج الشراء الذي ينقضي مطلع الشهر القادم وأن مشترياته ستكون بواقع 4$ مليار دولار استرالي أسبوعياً على الأقل حتى تشرين الثاني/نوفمبر.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالباً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن قراءة مؤشر مبيعات التجزئة التي تمثل نحو نصف الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة والتي قد تعكس تراجعاً 0.2% مقابل ارتفع 0.6% في حزيران/يونيو الماضي، بينما قد تظهر القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 0.2% مقابل 1.3% في حزيران/يونيو.

ويأتي ذلك قبل أن نهشد من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم الكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.5% مقابل 0.4% في حزيران/يونيو، وأظهر قراءة مؤشر معدل استغلال الطاقة ارتفاعاً إلى 75.7% مقابل 75.4% في حزيران/يونيو، وذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مخزونات الجملة والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.5% في أيار/مايو الماضي.

وصولاً إلى الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور قراءة مؤشر الإسكان من قبل الرابطة الوطنية لبناة المنازل والتي قد تعكس استقراراً عند ما قيمته 80 في آب/أغسطس، وذلك قبل أن نشهد الحدث المرتقب اليوم وهو حديث محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في حدث تون هول عبر الإنترنت والذي يأتي قبل ساعات من الكشف عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 27-28 تموز/يوليو غداً الأربعاء.