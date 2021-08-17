شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني 2021 في 9 أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن معدل البطالة بلغ 7.3٪ من إجمالي قوة العمل وفق نتائج بحث القوى العاملة للربع الثاني (أبريل - يونيه) لعام 2021، مقابل 7.4٪ فى الربع الأول من عام 2021، بإنخفاض قدره 0.1٪، وبانخفاض قدره 2.3٪ عن الربع المماثل من العام السابق.

سجل تقدير حجم قوة العمل 29.115 مليون فرد مقابل 29.284 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة إنخفاض 0.6٪.

بلغت قوة العمل فى الحضر 12.981 مليون فرد، بينما بلغت فى الريف 16.134 مليون فرد.

على مستوى النوع بلغ حجم قوة العمل للذكور 24.233 مليون فرد، بينما بلغت للإناث 4.882 مليون فرد.

بلغ عدد المشتغلين 27 مليون فرد بينما كان 27.129 مليون فرد في الربع السابق بنسبة إنخفاض 0.5٪.

بلغ عدد المشتغلين فى الحضر 11.524 مليون مشتغل، بينما بلغ عدد المشتغلين فى الريف 15.476 مليون مشتغل.

بلغ عدد المشتغلين بأجر نقدي 19.640 مليون مشتغل (16.680 مليون ذكور، 2.960 مليون إناث) بنسبة 72.7٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 73.3٪ فى الربع السابق، مقابل 75.9% فى الربع المماثل من العام السابق.

بلغ عدد المشتغلين أصحاب الأعمال 1.051 مليون مشتغل (992 ألف مشتغل من الذكور، 59 ألف مشتغلة من الإناث) بنسبة 3.9٪ من إجمالى المشتغلين بينما كان 3.4٪ فى الربع السابق، مقابل 8.7% فى الربع المماثل من العام السابق.

بلغ عدد المشتغلين ممن يعملون لحسابهم ولا يستخدمون أحد 4.914 مليون مشتغل (4.541 مليون مشتغل من الذكور، 373 ألف مشتغلة من الإناث)، بنسبة 18.2٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 17.6٪ فى الربع السابق مقابل 11% فى الربع المماثل من العام السابق.

بلغ عدد المشتغلين المساهمون في أعمال مشروعات (داخل الأسرة) بدون أجر 1.395 مليون مشتغل ( 637 ألف مشتغل من الذكور، 758 ألف مشتغلة من الإناث) بنسبة 5.2٪ من إجمالي المشتغلين بينما كان 5.7٪ فى الربع السابق مقابل 4.4% فى الربع المماثل من العام السابق.