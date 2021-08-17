شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز الأنشطة الاقتصادية المستقبلة لمشتغلين بالربع الثانى من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أبرز الأنشطة الاقتصادية التي استقبلت مشتغلين خلال الربع الثاني من عام 2021، موزعة بالأرقام وفقا للإحصاءات الرسمية.

وضمت الأنشطة الاقتصادية، كلا من: نشاط الزراعة وصيد الأسماك والذي استقبل أكبر نسبة مشاركة للمشتغلين فى الأنشطة الاقتصادية، حيث بلغ عدد المشتغلين فى هذا النشاط 5.191 مليون مشتغل "4.444 مليون من الذكور، 747 ألف من الإناث" بنسبة 19.2٪ من إجمالي المشتغلين محتلاً المركز الأول ضمن الأنشطة الإقتصادية.

وبلغ عدد المشتغلين فى نشاط تجارة الجملة والتجزئة 4.120 مليون مشتغل "3.490 مليون من الذكور، 630 ألف من الاناث" بنسبة 15.3٪ من إجمالي المشتغلين.

وبلغ عدد المشتغلين في التشيد والبناء 3.682 مليون مشتغل "3.662 مليون من الذكور، 20 ألف من الاناث" بنسبة 13.6٪ من إجمالي المشتغلين.

وبلغ عدد المشتغلين في نشاط الصناعات التحويلية 3.477 مليون مشتغل "3.194 مليون من الذكور، 283 ألف من الإناث" بنسبة 12.9٪ من إجمالي المشتغلين.

بلغ عدد المشتغلين فى نشاط النقل والتخزين 2.389 مليون مشتغل "2.372 مليون من الذكور، 17 ألف من الأناث" بنسبة 8.8٪ من إجمالي المشتغلين.