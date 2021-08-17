شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة الأمير محمد بن فهد تنتهي من تصميم برامج ومناهج كلية الطب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت جامعة الأمير محمد بن فهد بمشاركة الاستشاري الأكاديمي، مؤسسة HURON الأمريكية، من كافة البرامج والمناهج الدراسية لكلية الطب، حيث تمت مراجعة التصاميم الهندسية للكلية والمستشفى الجامعي وتحديد متطلباتها الأكاديمية، كما تم الانتهاء من كافة البرامج والمناهج الدراسية وأنظمة الموارد البشرية، ومصادر المعلومات وتقنية المعلومات والاعتمادات الأكاديمية، وكذلك خطة تنفيذ إنشاء الكلية موضحًا فيه كافة الخطوات اللازمة للوصول إلى المستهدفات.

وقد قامت فلسفة كلية الطب على مبادئ الفلسفة التعليمية لجامعة الأمير محمد بن فهد من جهة بناء قدرات شخصية ومهنية تميز خريجيها وتعدهم لتحديات الحياة ولقيادة المستقبل. كما تضمنت فلسفة التعليم ارتباطاً وثيقاً بالمواصفات العالمية في المجال الصحي وتوظيف أحدث التقنيات العالمية في خدمة التعليم من ضمن ذلك المحاكاة والذكاء الاصطناعي. وبذلك تشكلت رؤية المجمع الطبي لجامعة الأمير محمد بن فهد والذي يتضمن نظرة استشرافية للقطاع التعليمي والصحي والذي سيقوم ليس فقط على مبدأ العلاج التقليدي، بل على فكرة الطب الوقائي الذي يهدف إلى تحسين حياة الإنسان حتى قبل الوصول إلى مراحل المرض والعلاج.

من جانب آخر، أوشكت الجامعة بالمشاركة مع الشريك الإيطالي مجموعة GVM على الانتهاء من إعداد المخططات والتصاميم الهندسية لكلية الطب والمستشفى الجامعي، حيث تتولى مجموعة GVM ذلك، كما تتولى الإشراف على عمليات بناء المجمع الطبي متكاملاً بما في ذلك المستشفى الجامعي وكلية الطب والتمريض نظراً لترابط وظائف كل منها.

وتعليقًا على ذلك صرح رئيس الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري، بأن كلية الطب والتمريض والمستشفى الجامعي هدف من أهداف الجامعة التي تطمح إلى إنشاء هذين المشروعين وفق أحدث المواصفات العالمية، لاسيما أن الجامعة تهدف إلى تقديم رعاية طبية متميّزة من خلال المستشفى الجامعي، إضافة إلى كونه مقراً لتدريب طلاب كلية الطب والتمريض.