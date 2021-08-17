شكرا لقرائتكم خبر عن 124 ألف أسرة مستفيدة من «سكني» في 7 شهور والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف برنامج «سكني» أن 70 % من الأسر التي استفادت من خيارات «سكني» خلال العام 2021 استكملت كافة إجراءاتها ووقعت عقودها النهائية خلال 3 أشهر فقط من التسجيل في البرنامج، مشيرا إلى أن 124.208 أسر استفادت من حلوله وخياراته السكنية من بداية العام الجاري حتى شهر يوليو الماضي، بينها 97.822 أسرة سكنت منازلها، وتدشين مركز سكني الشامل في المدينة المنورة برعاية وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل.

وأوضح البرنامج خلال ملتقى «سكني» للربع الثاني 2021، الذي انعقد أمس الأول في الرياض، نمو استفادة الأسر السعودية من القرض العقاري المدعوم ليتجاوز 520 ألف قرض مدعوم، وانخفاض متوسط المدة الزمنية لاستكمال الأسر إجراءات الاستفادة من الخيارات السكنية والحلول التمويلية التي يقدمها موقع وتطبيق «سكني» إلى 3 أشهر من تسجيلهم حتى حصولهم على الخيار السكني وتوقيعهم للعقود ضمن استحقاق فوري وإجراءات إلكترونية ميسرة.

وشهد ملتقى «سكني» تكريم عدد من شركاء النجاح لمنظومة الإسكان من قبل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان بجوائز أفضل مكتب استشاري، وأفضل مكتب هندسي، وأفضل جهات للتمويل العقاري، وأفضل مقاول للبنية التحتية، وأفضل شركات للتطوير العقاري.

ودشن الوزير، خلال ملتقى سكني، مركز سكني الشامل في المدينة المنورة والواقع على طريق الملك عبدالله، بهدف تقديم كافة خدمات منظومة الإسكان تحت سقف واحد، ويضم المركز جميع المشاريع السكنية تحت الإنشاء في منطقة المدينة المنورة لتمكين مستفيدي «سكني» من إكمال كافة إجراءات حجز الوحدات بعد نجاح مراكز «سكني» في كل من الرياض وجدة والخبر في خدمة المستفيدين من الأسر السعودية، وذلك في إطار السعي المستمر للتوسع في إطلاق مركز سكني الشامل في مختلف المدن.

وقال وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني عصام الغامدي، إن 70 % من الأسر التي استفادت من خيارات «سكني» خلال العام 2021 استكملوا إجراءاتهم ووقعوا عقودهم خلال 3 أشهر فقط من تسجيلهم وحصولهم على الخيار السكني ضمن استحقاق فوري وإجراءات إلكترونية ميسرة.