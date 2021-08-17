شكرا لقرائتكم خبر عن 8 معلومات عن تطبيق الآلية الجديدة لتداول الأقطان الموسم الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت اللجنة التنفيذية المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن اجتماعا لمتابعة تعميم النظام الجديد لتداول الأقطان للموسم 2021-2022، في كافة المحافظات.

بعد أن تم تطبيقها الموسم الماضى فى محافظات، الفيوم وبنى سويف والشرقية والبحيرة.. تعرف على التفاصيل.

1- المنظومة الجديدة لتجارة الأقطان هدفها تنظيم وتحسين عملية تداول وبيع الأقطان والحفاظ على نظافتها.

2- كما تهدف لتحقيق صالح المزارعين بحصولهم على أعلى سعر لأقطانهم من خلال نظام المزايدة.

3- اللجنة انتهت من تحديد عدد مراكز تجميع الأقطان فى محافظات الوجه القبلي والمقرر بدء العمل فيها أول سبتمبر المقبل.

4- عدد المراكز 26 مركزا موزعة على محافظات هي الفيوم وبنى سويف وأسيوط والمنيا وسوهاج.

5- العمل بمراكز التجميع سيسير وفق الآليات التي تم العمل بها خلال العاميين الماضيين في التطبيق التجريبي للمنظومة.

6- سيتم تسليم المزارعين أكياس من الجوت لتعبئة الأقطان بها وتسليمها مباشرة دون وسطاء في مراكز التجميع.

7- سيتم إجراء مزادات علنية على الأقطان من قبل شركات تجارة الأقطان مع تسليم مستحقات المزارعين عبر إحدى البنوك.

8- مراكز التجميع في محافظات الوجه البحري سوف تبدأ عملها من أول أكتوبر المقبل.

جدير بالذكر أن اللجنة تضم في عضويتها ممثلين عن وزارتي التجارة والصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، ورئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، والبنك الزراعي المصري، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.