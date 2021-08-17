شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الاثنين 16-8-2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الاثنين 16-8-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد تباينت بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 775 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 720.535 مليار جنيه.

إيقاف تداول 23 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم: مينا للاستثمار السياحي والعقاري، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العبور للاستثمار العقاري، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، جولدن تكس للأصواف، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، العربية لاستصلاح الأراضي، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، العربية للصناعات الهندسية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، دلتا للطباعة والتغليف، غاز مصر، العالمية للاستثمار والتنمية، المنصورة للدواجن، رواد السياحة-رواد، العامة لمنتجات الخزف والصيني، التعمير والاستشارات الهندسية، الألومنيوم العربية، العربية للمحابس. إيقاف تداول 23 شركةأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 23 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم: مينا للاستثمار السياحي والعقاري، كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العبور للاستثمار العقاري، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، جولدن تكس للأصواف، اكرومصر للشدات والسقالات المعدنية، العربية لاستصلاح الأراضي، القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية، العربية للصناعات الهندسية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المصرية للمنتجعات السياحية، دلتا للطباعة والتغليف، غاز مصر، العالمية للاستثمار والتنمية، المنصورة للدواجن، رواد السياحة-رواد، العامة لمنتجات الخزف والصيني، التعمير والاستشارات الهندسية، الألومنيوم العربية، العربية للمحابس.

البورصة تربح 775 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 775 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 720.535 مليار جنيه. البورصة تربح 775 مليون جنيهتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، بضغوط مبيعات محلية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 775 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 720.535 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 533.9 مليون ورقة مالية بقيمة 2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 56.8 ألف عملية لعدد 197 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 82.98% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.12%، والعرب على 5.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 18.21% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 81.78%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 8.7 مليون جنيه، 10.2 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، 35.3 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 14.1 مليون جنيه، 25.7 مليون جنيه، على التوالي،

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.15%، ليغلق عند مستوى 11046 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 2405 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13358 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 4281 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 2885 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 3863 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 3549 نقطة، وقفز مؤشر السندات بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 1082 نقطة.

وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 87 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة: - القاهرة الوطنية للاستثمار والأوراق المالية بسعر إغلاق 12.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.45%.

- العربية لاستصلاح الأراضي بسعر إغلاق 32.330 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.42%.

- العربية للصناعات الهندسية بسعر إغلاق 5.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8%.

- الشمس للإسكان والتعمير بسعر إغلاق 8.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.72%.

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 1.373 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.11%.





وضمت الأسهم المتراجعة:

- مينا للاستثمار السياحي والعقاري بسعر إغلاق 1.970 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.22%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 40.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.90%.

- غاز مصر بسعر إغلاق 52.290 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.39%.

- دلتا للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 34.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.76%.

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 47.340 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.64%.