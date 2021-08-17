شكرا لقرائتكم خبر عن "داو جونز" و"إس أند بي 500" يمحوان خسائرهما ويغلقان عند مستوى قياسي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين متخلصة من الخسائر التي سجلتها في وقت سابق اليوم ليحقق كل من "داو جونز" و"إس أند بي 500" مستويات قياسية جديدة.



وارتفع متوسط وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم وأبرزها الولايات المتحدة التي تشهد موجة جديدة من الجائحة.



يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيها سلالة متحور "دلتا" والتي تتسم بكونها سريعة التفشي كما أنها أكثر فتكا.



كان مجلس الشيوخ الأمريكي قد أقر في الأسبوع الماضي مشروع قانون الإنفاق على البنية التحتية بقيمة تريليون دولار الأمر الذي يدعم بدوره النمو الاقتصادي.



وكشفت بيانات اقتصادية صينية اليوم عن أن الإنتاج الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم ارتفع بنسبة 6.4% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 7.9%، وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 8.5% دون توقعات بارتفاع نسبته 10.9%، كما ارتفع معدل البطالة إلى 5.1% من 5%.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 1.7% أو ما يعادل 1.15 دولار وأغلق الخام عند 67.29 دولار للبرميل.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.5% أو ما يعادل 1.08 دولار وأغلق عند 69.51 دولار للبرميل.



وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.3% (ما يعادل 110 نقاط) إلى 35625 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 35631 نقطة وأقل مستوى عند 35231 نقطة.



وصعد "إس أند بي 500" بنسبة 0.2% (ما يعادل 11 نقطة) إلى 4479 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 44801 نقطة وأقل مستوى عند 4437 نقطة.



وانخفض "ناسداك" بنسبة 0.2% (ما يعادل 29 نقطة) إلى 14793 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 14794 نقطة وأقل مستوى عند 14610 نقاط.