شكرا لقرائتكم خبر عن الذرة تغلق على انخفاض بعد تلاشي تأثير تقرير وزارة الزراعة الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار الذرة وسط انخفاض الدولار أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين بالإضافة إلى تلاشي تأثير المخاوف بشأن نقص المعروض عقب تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الشهري.



وخفضت الحكومة الأمريكية توقعاتها بشأن الإنتاج المحلي من الذرة بنسبة 2.7% كما خفضت توقعاتها بشأن حصاد الصويا بنسبة 1.5% نتيجة جفاف الطقس وتراجع المساحات المزروعة.



وأوضح التقرير أيضا أن حصاد القمح في الولايات المتحدة مكتمل تقريبا بينما سيبدأ حصاد الذرة والصويا في الشهر المقبل، وتشير التوقعات إلى أن إنتاج الذرة سوف يصل إلى 14.750 مليار بوشل بناء على متوسط إنتاج 174.6 بوشل عن كل فدان.



وبالمقارنة، توقع محللون أن يبلغ إنتاج الذرة الأمريكية 15.004 مليار بوشل وإنتاج الصويا 4.375 مليار بوشل.



كان تقرير وزارة الزراعة الأمريكية الصادر في يوليو/تموز قد توقع إنتاج الذرة عند 15.165 مليار بوشل بمتوسط عائد 179.5 بوشل لكل فدان، في حين توقع إنتاج الصويا عند 4.405 مليار بوشل بمتوسط عائد 50.8 بوشل.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.6 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وفي ختام التداولات، انخفضت العقود الآجلة للذرة تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 0.5% إلى 5.64 دولار للبوشل.