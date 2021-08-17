شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تغلق على ارتفاع رغم صعود الدولار والأسهم والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات اليوم الإثنين وسط صعود طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، وحافظ المعدن النفيس على مكاسبه وسط ضغوط على أسواق الأسهم.



وارتفع متوسط وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم وأبرزها الولايات المتحدة التي تشهد موجة جديدة من الجائحة.



يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيها سلالة متحور "دلتا" والتي تتسم بكونها سريعة التفشي كما أنها أكثر فتكا.



وكشفت بيانات اقتصادية صينية اليوم عن أن الإنتاج الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم ارتفع بنسبة 6.4% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 7.9%، وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 8.5% دون توقعات بارتفاع نسبته 10.9%، كما ارتفع معدل البطالة إلى 5.1% من 5%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 20:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.6 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.6 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الفورية للفضة بحلول الساعة 20:22 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 23.8 دولار للأوقية.