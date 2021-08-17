شكرا لقرائتكم خبر عن الين الياباني يرتفع عقب صدور بيانات اقتصادية إيجابية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الين أمام أغلب العملات الرئيسية خلال تداولات اليوم الإثنين رغم صعود العلة الأمريكية، وذلك في أعقاب صدور بيانات اقتصادية إيجابية.



وكشفت بيانات اقتصادية صادرة اليوم عن أن القراءة الحقيقية للناتج المحلي الإجمالي الياباني سجلت نموا بنسبة 0.3% خلال الربع السنوي الثاني متجاوزة توقعات بنمو نسبته 0.1% بعد انكماش بنسبة 1% في الربع السنوي الأول.



وارتفع الإنتاج الصناعي الياباني بنسبة 6.5% خلال يونيو/حزيران بينما أشارت توقعات المحللين إلى ارتفاع بنسبة 6.2%.



بالمقارنة، كشفت بيانات اقتصادية صينية اليوم عن أن الإنتاج الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم ارتفع بنسبة 6.4% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 7.9%، وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 8.5% دون توقعات بارتفاع نسبته 10.9%، كما ارتفع معدل البطالة إلى 5.1% من 5%.



وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار الأمريكي أمام الين الياباني بحلول الساعة 20:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.3% إلى 109.2، وسجل أعلى سعر عند 109.7 وأقل سعر عند 109.1.