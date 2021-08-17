شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يعمق خسائره و"برنت" أدنى 70 دولاراً والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفضت أسعار النفط خلال تداولات اليوم الإثنين وسط ارتفاع طفيف للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية، ووسع الخام خسائره نتيجة القلق المتزايد بشأن الاقتصاد العالمي.



وارتفع متوسط وتيرة الإصابات اليومية بفيروس كورونا في العديد من الدول حول العالم وأبرزها الولايات المتحدة التي تشهد موجة جديدة من الجائحة.



يأتي ذلك في الوقت الذي تنتشر فيها سلالة متحور "دلتا" والتي تتسم بكونها سريعة التفشي كما أنها أكثر فتكا.



وكشفت بيانات اقتصادية صينية اليوم عن أن الإنتاج الصناعي في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم ارتفع بنسبة 6.4% في الشهر الماضي بينما توقع محللون ارتفاع المؤشر بنسبة 7.9%، وارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 8.5% دون توقعات بارتفاع نسبته 10.9%، كما ارتفع معدل البطالة إلى 5.1% من 5%.



من ناحية أخرى، ارتفع مؤشر الدولار – أمام سلة من العملات الرئيسية – بحلول الساعة 17:35 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 92.5 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 92.6 نقطة في حين سجل أقل مستوى عند 92.4 نقطة.



وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/أيلول بحلول الساعة 17:29 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.3% إلى 67.5 دولار للبرميل.



وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنسبة 1.2% إلى 69.7 دولار للبرميل.